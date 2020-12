publié le 08/12/2020 à 16:51

Monster Hunter devait être l'un des succès de cette fin 2020 dans les salles chinoises. C'est en réalité un véritable fiasco pour ce nouveau long-métrage adapté du jeu vidéo éponyme de Capcom et dont le rôle-titre est campé par Milla Jovovich. En France, Monster Hunter est attendu en avril 2021.

Comme le rapportent plusieurs médias dont la chaîne américaine CNN, Monster Hunter a été retiré des affiches dès sa sortie, le 4 décembre dernier en Chine. En cause, un dialogue accusé de racisme entre deux personnages joués par Tony Jaa et Josh Helman, épinglé par les spectateurs et les spectatrices. "Regarde mon genou", demande Tony Jaa à son partenaire qui lui répond "Quels genres de genoux ?". Puis Tony Jaa explique : "Chinois". Comme le précise Le Figaro que ce dialogue est un de jeu mot sur "knee" (genoux) et "chinese" (chinois) et qu'il fait surtout référence à une comptine que des enfants chantent outre-Atlantique pour se moquer des origines asiatiques.

La séquence a fait un tollé et sur Weibo, le réseau social en Chine, et de nombreuses personnes ont pointé du doigt le réalisateur Paul W.S. Anderson, arguant qu'il "humilie la Chine" et qu'il est "raciste". La polémique a aussi enflé avec la traduction chinoise du film et dans lequel la réplique jugée raciste est masquée par une autre traduction expliquant qu'il ne faut jamais poser un genou à terre par honneur.

Le dialogue en question retiré du film

Face à la polémique, dès le lendemain de la sortie du film, la société de cinémas Xinjiekou International Cinema a déclaré : "À partir d'aujourd'hui, les cinémas du pays cesseront de jouer le film Monster Hunter (...) Xinjiekou International Cinema remboursera tous les billets de Monster Hunter".

De son côté, la société de production Constantin Film a décidé de retirer le dialogue problématique du film comme elle l'a expliqué dans un communiqué : "Il n’y avait absolument aucune intention de discriminer, d’insulter ou d’offenser quiconque d’origine chinoise. Constantin Film a écouté les inquiétudes exprimées par le public chinois et a supprimé le dialogue qui a conduit à ce malentendu par inadvertance". Cependant, le réalisateur n'a pas encore envoyé de communiqué sur le sujet.

Comme le précise CNN, on ignore quelle est la nouvelle "version" de Monster Hunter et si elle sortira de nouveau en Chine, puis dans le reste du monde.