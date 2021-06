publié le 11/06/2021 à 21:18

L'E3 ne sera pas, une fois n'est pas coutume, le grand événement du jeu vidéo que l'on connaît. La grand-messe des gamers qui se tient chaque année en Californie va faire comme tous les grands salons : s'adapter à la pandémie et ses restrictions. Une fois de plus, les présentations en ligne, à bonne distance et sans public, seront privilégiées.

L'E3 doit aussi faire avec de nouveaux événements concurrents. Les studios et constructeurs veulent parfois maîtriser leur calendrier eux-mêmes avec des annonces maison à la carte et d'autres instances comme le Summer Game Fest (événement indépendant organisé par Geoff Keighley, qui produit également les Game Awards) récupère quelques exclusivités qui, auparavant, auraient été annoncé pendant l'E3.

L'annonce par exemple du premier trailer avec gameplay d'Elden Ring, le nouveau bébé de From Software (Dark Souls, Bloodborne, Sekiro) et Bandai Namco avec la participation de George R. R. Martin au scénario a été l'un des grands événements de ce Summer Game Fest le 10 juin 2021.

> Elden Ring - Official Gameplay Trailer | PS5, PS4

Reste que l'E3 reste un phare pour l'industrie vidéoludique et que de nombreuses conférences vont avoir lieu. Nous n'avons pas de boules de cristal, mais voici les jeux que le public attend et espère. Des trailers, du gameplay, des bêtas, des détails, des dates de sorties... N'importe quelle information nouvelle sur ces titres saura faire de l'E3 un succès... ou un échec.

Voici les principales conférences qui auront lieu :

- le 12 juin : Ubisoft Forward, Conférence Gearbox, Conférence GameBeat.

- le 13 juin : Xbox & Bethesda Game Showcase, Conférence SQUARE ENIX, Conférences Warner Bros. Games, Back 4 Blood et 24 Entertainment, PC Gaming Show, Future Games Show

- le 14 juin : Conférence Verizon, Intellivision, Take-Two Interactive panel, Conférence Mythical Games, Indie Showcase, Conférence Freedom Games, Conférence VENN, Conférence CAPCOM, Conférence Razer

- le 15 juin : Nintendo Direct & Nintendo Treehouse, Conférence BANDAI NAMCO, Conférence Yooreka Studio, GameSpot Play For All Showcase, E3 2021 Game Awards Show

Les 11 annonces les plus attendues

1 - Halo Infinite

La conférence de Microsoft et Bethesda sera certainement le temps fort de cet E3 2021. Halo Infinite ne manquera pas de faire l'évènement ainsi que de nombreuses autres franchises exclusives : Forza Motorsport, Perfect Dark ou encore Starfield.

2 - Fable 4

La trilogie conçue par Peter Molyneux était l'une des grandes réussites exclusives pour les joueurs XBox et PC. Un quatrième volet a été annoncé mais depuis, nous n'avons pas eu de nouvelles. Le livestream de Microsoft serait bien inspiré de donner des nouvelles de cet action-RPG.

3 - Beyond Good and Evil 2

Depuis l'E3 2017 et la bande-annonce à couper le souffle de cette suite d'un jeu sorti en 2003 (ça ne nous rajeunit pas), nous n'entendons plus vraiment parler du petit bijou d'Ubisoft. Les nouvelles consoles ont désormais la puissance de matérialiser la vision de ses créateurs. Cette avancée technologique pourrait peut-être lever les freins invisibles qui empêchaient la progression (du moins publique) du projet.

> Elden Ring - Official Gameplay Trailer | PS5, PS4

4 - Starfield

On connaît Bethesda pour sa franchise Elder Scrolls et son volet Skyrim qui continue d'attirer des joueurs malgré les années qui passent. Le studio souhaite créer une toute nouvelle franchise où on oublierait les épées et les dragons pour se plonger dans un space opera ambitieux. Le projet reste encore extrêmement mystérieux. Nous n'avons vu que quelques secondes... Il est temps de nous en montrer plus.



5 - The Elder Scrolls 6

Puisque nous parlions de Bethesda et d'Elder Scrolls, il est aussi grand temps de nous en dire plus sur la suite de Skyrim. Depuis l'E3 2018, nous n'avons plus eu de nouvelle du sixième volet de la saga de fantasy. Nous n'avons plus de Game of Thrones à la télévision... Il faut nous aider.

> The Elder Scrolls VI – Official Announcement Teaser

6 - Final Fantasy 7 Remake Part 2

La nouvelle version du jeu avec un chapitre bonus vient d'arriver sur les consoles next-gen mais les fans veulent surtout connaître la suite de l'aventure. Depuis la fin du Remake Part 1, nous savons que les créateurs du jeu veulent modifier l'intrigue du FFVII originel. Reste à savoir ce qu'ils veulent en faire... Nous voulons des réponses !



7 - Final Fantasy XVI

Après plusieurs épisodes qui ont divisé les fans, Naoki Yoshida, l'architecte du de la résurrection du volet XIV en ligne, a l'opportunité de développer sa propre grande aventure. Nous avons eu droit à un premier trailer et l'équipe a annoncé qu'ils donneraient des nouvelles en 2021. L'E3 semble l'opportunité idéale pour faire saliver les fans.



8 - Metroid Prime 4

2017 est aussi l'année ou l'écran titre annonçant le développement de nouvelles aventures pour notre guerrière de l'espace en armure est apparu pour la première fois. Depuis : rien. Le monde exige des informations supplémentaires sur cette franchise culte !



9 - Bayonetta 3

Même problème pour la sorcière impertinente de Platinum Games. En quatre ans, nous n’avons vu qu’un logo. Bayonetta 3 doit absolument raviver la flamme dans le cœur du public pendant cet E3 2021. Une bande-annonce drôle et épique, du gameplay et une date de sortie définitive seraient appréciés.



10 - La Nintendo Switch Pro

Parmi les rumeurs persistantes ces derniers mois, nous comptons la révélation d'une nouvelle version de la Switch plus belle et puissante que jamais. La console connaît un grand succès et il y aura certainement une clientèle pour une version plus premium. Il ne faut pas prendre trop de retard dans le domaine du hardware après la sortie notamment de la PS5 et de la nouvelle XBox.



11- The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2

Il s'agit là de l'annonce qui fera le tour du monde et sera l'événement majeur de l'été si Nintendo donne enfin des nouvelles de la suite de son premier grand chef-d'œuvre pour la Switch.

> Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild - First Look Trailer - Nintendo E3 2019