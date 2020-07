Zazie : la création de l'album "Rodéo" était "totalement géniale"

publié le 30/07/2020 à 09:35

Rodéo est le cinquième album de Zazie, sorti en 2004. Ce n'est pas son disque le plus populaire, mais il marque un virage musical important dans la carrière de la chanteuse : c'est le premier où elle introduit des rythmes électros. Elle en vendra plus de 400.000 exemplaires.

"Je me souviens très précisément : je voulais composer avec des gens. Je pense que j'ai eu très longtemps dans ma vie besoin de me rassurer en disant : 'Je sais faire une chanson'. C'est peut-être un petit manque de confiance en moi. Bref, c'était le moment", commence Zazie au micro de RTL. "J'avais envie de jouer de la musique et de jouer avec des petits camarades dont j'avais fait la connaissance : Jean-Pierre Pilot et Philippe Paradis. Je leur propose le truc, ils sont évidemment partants et morts de trouille. Et on va composer au mois de novembre, il faisait froid, dans le trou du cul du monde (...) J'avais acheté au magasin trois laines polaires qui nous allaient pas et on ne disait pas un mot, on faisait de la musique et c'était juste très très vite totalement génial ", poursuit l'artiste.

"J'ai fait le texte de Rodéo dans la nuit pour prouver à Philippe Pitot que c'était une bonne chanson. Et on a gardé cette voix-là, qui était toute mal faite, mais il y avait une espèce d'énergie, parce que je voulais convaincre, qu'on n'a jamais retrouvé en la faisant proprement", conclut Zazie.

> Zazie - Rodéo