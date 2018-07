publié le 27/04/2018 à 18:00

Ce sont les plus grands artistes de l'âge d'or du rap français. Pour n'en citer que quelques-uns, Passi, Stomy Bugsy, Doc Gynéco mais aussi Ärsenik, Neg' Marrons, MC Janik et Pit Baccardi forment le collectif hip-hop Secteur Ä. Un groupe fondé en 1995 par le Ministère A.M.E.R, dont le leader n'est autre que Jérôme Ebella, alias Kenzy.



Ces "mecs d'en bas" venus du Val-d'Oise ont gravi les échelons avant de connaître le succès, transformant tout ce qu'ils touchent en or. Le Secteur Ä en chiffres, cela représente pas moins de 6 millions d'albums écoulés, 18 disques d'or, 6 disques de platine et 1 disque de diamant !

Les messages puissants et positifs véhiculés dans les chansons engagées, aux rythmes urbains et dansants, ont marqué toute une génération. Parmi les plus grands tubes, Viens voir le docteur (Doc Gynéco), Le Bilan (Neg' Marrons) ou encore Je zappe, je mate (Passi). Des chansons mythiques réunis dans un triple album best-of.

Pour fêter leur retour sur scène, 20 ans après leur grand concert à l'Olympia, les artistes et fondateurs du Secteur Ä entament une tournée dans les grandes villes de France. Ils passeront notamment le 22 mai prochain sur la scène de l'Accor Hôtel Arena de Paris.



