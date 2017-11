Des rappeurs marseillais, des groupes britanniques dans 100% Live

publié le 19/11/2017 à 16:00



Soprano roule sur les routes de France pour aller de scènes en scènes, il est ce soir à Lyon, le 9 décembre à Lille et le 10 à l'Accor Arena de Paris.

Salle où IAM sera passé le 24 et 25 novembre, après être passé le 16 à Marseille, le 17 à Toulouse et le 18 à Montpellier.

Si vous êtes plutôt Texas, ils sont le 20 à Montpellier, le 21 et 22 à Bordeaux, la 24 à Monaco.

London Grammar joue ce soir à Lille, le 2 décembre à Strasbourg et le 3 au Zénith de Paris.



Le Grand Studio RTL reste une des dernières scènes de radio où les artistes viennent se produire en live devant un public. Les conditions sont les mêmes que pour un concert mais avec peut-être un peu plus de liberté artistique, ce qui donne des versions bien particulières que vous ne pourrez pas entendre ailleurs.

Beaucoup d'artistes sont en tournée et la musique est sans doute ce qui apporte le plus de réconfort et ce qui peut être partagé le plus facilement. La musique est vivante, les artistes nous le prouvent tout au long de l'année en venant chanter sur la scène du Grand Studio de RTL, et sur les scènes de France.

Retrouvez toutes les dates des artistes en tournée, et réservez vos places dans les points de vente habituels

Sur scène cette semaine

TEXAS - Can't control (Live grand studio 22/04/2017)

Jil CAPLAN - Tout c'qui nous sépare (Live grand studio11/03/2017)

IAM - Je danse le mia (Live aux Pyramides, 14 mars 2008)

IMANY - There were tears (Live grand studio 07/10/2017)

CHRISTOPHE - Les mots bleus (Live grand studio 09/04/2016)

LONDON GRAMMAR - Wasting my young years (Live grand studio 10/06/2017)

SOPRANO - Roule (Live grand studio 04/03/2017)

JAMIROQUAI - Virtual insanity (Live at Verona amphitheater)



LES GRANDS ALBUMS LIVE : Sting : Live at the Olympia Paris (Avril 2017)

Sting - Roxanne / Ain't no sunshine

> Sting - Roxanne (Olympia Hall)

Le live préféré de Stéphane de Groodt et Marc Lavoine

Le live préféré de Stéphane de Groodt

Serge Gainsbourg- Marilou sous la neige (Live casino de Paris 1985)

Le live préféré de Marc Lavoine

Rita Mitsouko - C'est comme ça (Acoustiques M6 concert privé)

> SERGE GAINSBOURG - Lola Rastaquouère + Marilou sous la neige (Casino de Paris '86)

Les concerts à venir

