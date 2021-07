Le lieu - Alors qu'il s'apprête à entamer Rock and roll suicide, David Bowie s'avance vers son public et annonce qu'il s'agit du dernier concert de sa tournée Ziggy Stardust, mais aussi son tout dernier concert. Nous sommes le 3 juillet 1973. David Bowie se produit au Hammersmith Odeon de Londres en Angleterre.

L'anecdote - Après cette annonce, les fans pensent qu'ils ne verront plus le chanteur sur scène, mais ils se trompent. En réalité, c'est Ziggy Stardust qui ne se produira plus en concert. Ziggy est le personnage fictif que le chanteur décida d'interpréter au début des années 1970. Une sorte d'alter ego décadent, surmaquillé, décalé, aux cheveux rouges et à la sexualité ambiguë. Avec lui, il sortit l'album mythique The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, il partit en tournée durant un an et créa un nouveau courant : le glam rock.

Avec Ziggy, David Bowie devint une véritable personnalité dépassant largement les frontières du monde de la musique. C'est peut-être ce qui explique l'émotion qui semble envahir l'artiste lors de sa déclaration au public.



La chanson - L'autre grand moment d'émotion lors de ce concert reste sûrement lorsque David Bowie interprète son célèbre morceau Space Oddity face à un public enthousiaste. Une belle revanche, lorsque l'on sait que ce titre est issu du deuxième album du chanteur Space Oddity, qui avait rencontré un véritable échec commercial à sa sortie au Royaume-Uni en 1969.