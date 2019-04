et Claire Gaveau

publié le 06/04/2019 à 13:03

Pour remonter les Champs-Élysées dans un bus à impériale, il faut gagner la Coupe du Monde... ou s'appeler PNL. Le groupe de rap français ne cesse de faire parler de lui ces derniers jours. Et l'euphorie n'est pas prêt de redescendre après l'épisode d'hier, vendredi 5 avril.



Pour la sortie de leur nouvel album, les deux frères se sont donc offert le luxe de défiler sur la célèbre avenue parisienne aux alentours de 20 heures. Après avoir prévenu leurs fans, particulièrement actifs sur les réseaux sociaux, les rappeurs ont pris place avec de nombreux amis dans un bus à impériale pour déambuler dans la capitale.

Une tournée improvisée pour fêter la sortie de ce troisième album mais surtout un nouveau coup de communication. Très vite, plusieurs centaines de fans ont afflué autour du véhicule qui a terminé sa tournée à l'Arc de Triomphe pour un concert improvisé. Sur la toile, les vidéos de l'événement n'ont cessé de se multiplier.

Un nouveau coup de buzz réussi pour PNL. Le groupe maîtrise à la perfection l'art de la com'. Pourtant, les deux frères n'ont jamais donné la moindre interview, jamais fait de passages à la télévision ou la radio pour faire leur promotion.



Malgré tout, leur nouvel album Deux frères est déjà un record de streaming sur les plateformes de musiques en ligne. Et le premier clip de cet album, tourné à la Tour Eiffel, a déjà été vu plus de 40 millions de fois en moins de deux semaines.