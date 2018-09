publié le 12/09/2018 à 13:55

Il a chanté de manière engagée, avec un air toujours un peu désinvolte. Rachid Taha est décédé à l'âge de 59 ans à Paris d'une crise cardiaque. Il laisse derrière lui l'image d'un artiste qui a revisité des standards algériens et français en les modernisant, mais toujours avec une forte résonance avec son époque.



Son groupe Carte de Séjour avait eu un succès notable dans les années 80, mêlant la culture maghrébine du chanteur et ses influences rock et Jazz. Le tube le plus notable du groupe reste la reprise de Douce France, un classique de Charles Trenet qui avait un goût de déclaration d'amour au pays d'adoption de Rachid Taha.



Né près d'Oran, à l'ouest d'Alger, il est arrivé en Alsace à l'âge de 10 ans. L'oeuvre de Rachid Taha aura souvent tourné autour de l'intégration des immigrés et de leurs enfants dans un pays où ils sont nés ou ont grandi.

La consécration avec 1, 2, 3 Soleil

Plus tard, en août 1997, le chanteur reprend en solo le titre Ya Rayah et en fait un tube. Le titre, que l'on peut traduire par "Toi qui t'en vas", est à l'origine interprété par le chanteur algérien de chaâbi Dahmane el Harachi. Elle parle de l'exile de celui qui quitte son pays... mais fini par y revenir, et de la difficulté de vivre loin de son pays.

Enfin, la consécration et le carton interviennent encore un fois en groupe. Avec Faudel et Khaled, ils avaient formé le trio 1, 2, 3 Soleil pour un concert événement, mettant le feu dans une salle de Bercy archi-comble. Le titre Abdelkader, adapté du folklore algérien, avait fait danser la France entière en 1998.