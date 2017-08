VIDÉO - Charles Aznavour a inauguré son étoile à Hollywood

publié le 25/08/2017 à 16:55

Une nouvelle étoile pour Hollywood. À 93 ans, Charles Aznavour a inauguré son étoile sur le célèbre "Walk of Fame" d'Hollywood, ce jeudi 24 août. "Ce n'est pas important que l'on se rappelle de moi", a déclaré, en anglais, le chanteur franco-arménien, "ce qui est important c'est de se rappeler de mon oeuvre". Plus de 200 fans se sont rassemblés jeudi pour apercevoir la star au 180 millions de disques et 1.300 chansons écrites dans plusieurs langues.



Cette étoile prestigieuse est un nouveau signe de reconnaissance internationale pour celui qui avait été nommé "chanteur de variété le plus important du 20ème siècle" par un sondage de CNN et Time en 1998. Un titre qu'il avait remporté devant des icônes comme Elvis Presley, Bob Dylan, ou Frank Sinatra. Charles Aznavour a annoncé une tournée française pour l'hiver 2018. Il donnera plusieurs concerts à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille début 2018.