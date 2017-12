Charles Aznavour : "Je suis le seul chanteur de 93 ans et j’en suis fier"

publié le 05/12/2017 à 12:48

À 93 ans, Charles Aznavour n'est pas prêt de prendre sa retraite. Dans 8 jours, le 13 décembre, il chantera à Paris, sur la scène de l'AccorHotels Arena (anciennement Bercy), pour la première fois de sa carrière.



"Il y a toujours une première. Je ne suis pas trop pour les grandes salles, c’est à moi de me sentir plus près et de faire en sorte que le public se sente plus près de moi, explique le chanteur au micro de RTL. Je reviens avec des chansons très anciennes qu’on a presque oublié. Et dans le monde entier, il n’y a pas un seul autre chanteur de 93 ans. Je suis très fier."

Dans la foulée de ce concert à Bercy, l'artiste repartira sur les routes de France après sept ans d'absence. Il se produira du 20 janvier au 6 février, dans six villes : Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Nantes et Lille.



Charles Aznavour, toujours en haut de l'affiche, trouve aussi le temps de poursuivre ses écrits autobiograpiques. Il publie Retiens la vie, aux éditions Don Quichotte. Un tome supplémentaire de souvenirs, d'hommages, de poèmes et d'aphorismes.

"Retiens la vie", l'autobiographie de Charles Aznavour Crédit : Don Quichotte