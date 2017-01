VIDÉO - Catherine Laborde apprend à Benjamin Siksou à présenter la météo

Invitée de Yann Barthès dans "Quotidien" lundi 2 janvier, Catherine Laborde est venue au secours du chanteur, et lui a donné une leçon de météo.

par Lucie Valais publié le 03/01/2017 à 11:11

"C'est un métier !", lance Benjamin Siksou à Catherine Laborde. Tous deux invités de Yann Barthès sur TMC, c'est ensemble qu'ils ont fait la pluie et le beau temps sur le plateau de Quotidien. Une dernière météo pour la miss météo historique de TF1, qui vient d'annoncer son départ de la chaîne. Mais aussi une "très très grosse pression" pour le jeune chanteur, qui a la difficile mission de présenter la météo, sous les yeux de Catherine Laborde, l'un des visages de la météo de TF1 depuis près de 30 ans.



Après des premiers pas timides, la présentatrice vient finalement prêter main forte à Benjamin Siksou, et lui procurer quelques conseils. "C'est pas la peine d'avoir un prompteur, il faut regarder les gens !", s'amuse-t-elle, avant de l'encourager à regarder les cartes.



"Voilà, il a compris", se moque-t-elle gentiment, avant de conclure en riant : "Il s'est très bien débrouillé, et puis il est beau et il a pris ce tic que j'ai moi aussi, c'est bizarre". Le chanteur, ancienne vedette de La Nouvelle Star, en plus de présenter la météo sur TMC, vient de dévoiler un nouveau single, Tomber du camion.