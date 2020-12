publié le 01/12/2020 à 14:32

Anne Sylvestre, de son vrai nom Anne-Marie Thérèse Beugras, est décédée le 30 novembre dernier à 86 ans "des suites d'un AVC", a indiqué ce 1er décembre Sébastien d'Assigny, son attaché de presse historique.

Avec près de 60 ans de carrière et plus de 600 chansons à son actif, Anne Sylvestre était une chanteuse incontournable, dont les titres ont accompagné l'enfance de nombreux et de nombreuses fans notamment grâce à l'album Les Fabulettes sorti en 1962 en Super 45 Tours, avant de ressortir en 33 tours en 1969.

Parmi ses chansons les plus célèbres, difficile de ne pas citer 12 petits cochons, Pomme rouge, verte ou bleue, ou encore J'ai une maison pleine de fenêtres. Les Fabulettes sont un tel succès que l'album ressort en 1989. Presque 10 ans plus tard, des intégrales des Fabulettes sortent chaque année comme Les Fabulettes vol. 1 : Chansons pour... et dont le dernier volume Les Fabulettes vol. 18 : Le retour de la petite Josette est sorti en 2009.



> Anne Sylvestre - J'ai une maison pleine de fenêtres

"J’ai commencé à chanter en 1957 et dès 1961, je me suis mise à écrire des chansons pour les enfants, par plaisir et pour ma fille. Parce que je voulais retarder la crétinisation (...) Je savais ce qui est au centre des préoccupations quotidiennes des enfants, le rôle du vélo, des nouilles… Avec les Fabulettes, j’ai pu les structurer, leur donner le goût de la liberté, du plaisir de chanter", confiait Anne Sylvestre dans les colonnes du Monde.



> Anne Sylvestre 12 petits cochons

"Douze jolis petits cochons. Douze cochons qui tournent en rond. Tu en prends un et puis tu danses. Il te fera la révérence", chantait Anne Sylvestre dans les 12 petits cochons, un de ses titres qui a pu vous bercer pendant votre enfance.



> Anne Sylvestre - Madame capucine - Miwiboo

> Anne Sylvestre - Pomme rouge verte ou bleue - Miwiboo