Le lieu - Le 17 août 1991, AC/DC donne son troisième show au festival Monsters of Rock, qui se déroule à Donington Park au Royaume-Uni. Pendant 2 heures le groupe de légende livre un concert endiablé devant 72.500 fans. L'événement sera filmé et sortira quelques mois plus tard en DVD, sous le nom de Live at Donington. Ces enregistrements sont devenus mythiques, le CD live extrait de ce concert sera même certifié six fois disque de platine dans plusieurs pays.



L'anecdote - Les grands moyens sont mis en place pour ce concert d'AC/DC. Sur la scène, on peut voir de vrais canons, une cloche géante pour Hells Bells, ainsi qu'une "Rosie" géante gonflable et un "Angus" géant gonflable. L'une des caméras qui filmait le show était même placée dans un hélicoptère pour offrir une vue aérienne.



La chanson - Comme à son habitude, le groupe australien de hard rock électrise le public présent à Donington Park grâce à l'énergie communicative de Brian Johnson et aux riffs soutenus du guitariste Angus Young. Let There Be Rock impressionne avec son rythme effréné tandis que le public redécouvre avec plaisir le cultissime Highway To Hell.

