Ce soir on sort, le nouvel album de Patrick Bruel sort ce vendredi 2 novembre 2018. un nouvel album qui devrait surprendre les fans du chanteur par son audace. Mais si nous connaissons une nouvelle facette du Patrick Bruel chanteur, n'oublions pas Patrick Bruel l'acteur... Le programme des mois qui viennent sera assez chargé pour lui. La sortie de l'album, la promo, la préparation de la tournée et donc le cinéma.



Premier rendez-vous le 16 janvier 2019 avec Holy lands, le deuxième film d'Amanda Sthers, la maman de ses enfants, écrivaine et cinéaste qui a confié à Patrick Bruel le rôle d'un cancérologue dans cette histoire déroutante, attachante et émouvante qui parle des liens familiaux, de la transmission, à travers le destin d'un cardiologue juif américain ayant tout plaqué pour aller élever des cochons en Israël... Le casting assez dingue : James Caan, Rosanna Arquette, Jonathan Rys-Meyers et... Patrick Bruel.

Et puis, dans pile une semaine, débute le tournage du film Le meilleur reste à venir, réalisé par le tandem Mathieu Delaporte et Alexandre de la Pattelière, réalisateurs du Prénom... L'histoire de deux vieux amis qui vont tout plaquer pour rattraper le temps perdu suite à un malentendu. L'occasion aussi de retrouvailles avec Fabrice Luchini : "Nous avons tourné Profs, il y a plus de 30 ans ! On a deux rôles assez complémentaires, raconte ce dernier. Lui, joue un rôle de jouisseur, moi j'ai un rôle plutôt inquiet, scientifique. Il y a un malentendu énorme, c'est une pure comédie".

Patrick Bruel partage ce lien très naturel entre les deux comédiens et amis : "C'est incroyable ces retrouvailles, c'est comme si nous nous étions quitté la veille. C'est formidable ce film, ça part comme une comédie mais c'est une histoire d'amitié qui finit sur quelque chose d’immensément émouvant. C'est une belle promesse, souligne le chanteur. Je suis très, très, très heureux de repartir avec lui".