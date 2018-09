publié le 21/09/2018 à 10:38

Il fait son grand retour. Patrick Bruel sortira un nouvel album le 2 novembre prochain. Dans celui-ci, le chanteur de 59 ans s'y réinvente totalement, expérimentant de nouvelles sonorités plus contemporaines. Le résultat est audacieux et plutôt séduisant. En témoigne la première chanson baptisée Tout recommencer.



"C'est une chanson composée par Mickaël Furnon, j'ai participé à l'écriture du texte avec lui. C'est une chanson qui me plaît beaucoup, de par son rythme, de par sa production. Le titre est produit par Vianney (...) Tout recommencer ne veut pas dire tout renier ce que l'on a fait avant et balayer le passé, mais bien au contraire, c'est repartir à zéro (...) C'est comme ça qu'on se régénère et qu'on avance", confie le chanteur au micro de RTL.

Son chant est plus velouté, plus chuchoté et tranche avec les autres chansons de l'album. "J'avais une envie de me renouveler, de me réinventer vers des sonorités un peu nouvelles et qui me plaisent. Ce sera un album un plus festif que le précédent (...) Ce n'est pas révolutionnaire, ça reste très proche de mon ADN".



Patrick Bruel partira en tournée partout en France dès le 12 février. Après 4 Palais des Sports déjà complets, il s'attaquera à Paris La Défense Arena le 6 décembre 2019.



> Patrick Bruel - Tout recommencer (Audio)