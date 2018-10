VIDÉO - Orelsan sort un clip avec Golshifteh Farahani

publié le 09/10/2018 à 13:00

Extraite de son album La fête est finie, sorti en octobre 2017, la chanson "Paradis" a enfin le droit à son clip vidéo. C'est Orelsan lui-même qui participe à la réalisation de ce clip dévoilé lundi soir sur Youtube. On y voit le rappeur au lit avec la célèbre actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, à qui on doit des apparitions dans de nombreux films américains, comme Mensonges d'État, Paterson ou encore récemment Pirates des Caraïbes.



Dans le clip, le couple plus amoureux que jamais, plonge dans un rêve féerique. "Qu'est-ce que j'irais faire au paradis, quand tu t'endors près de moi" chante alors Orelsan, sur fond d'images psychédéliques et paradisiaques où s'entremêlent baleines, papillons et voie lactée.

Une esthétique qui rappelle l'amour du chanteur pour le manga et l'animé. Il a d'ailleurs collaboré avec le japonais Keiichi Koike, connu pour ses mangas comme Ultra Heaven ou Heaven's door.