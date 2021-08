VIDÉO - "Man ! I Feel Like A Woman", le clip parodique de Shania Twain

Long manteau noir, chapeau haut de forme et regard souligné d'un maquillage foncé. Shania Twain arbore un look androgyne et sexy dans le clip de Man ! I Feel Like A Woman, le septième extrait de son troisième album solo, Come On Over, sorti en 1997. Au fur et à mesure du morceau, la chanteuse canadienne se déshabille et finit dans une petite robe noire bustier assortie à ses cuissardes et gants en soie.

Ce clip, à la scénographie simple et unique, parodie en fait la vidéo du chanteur britannique Robert Palmer pour son titre Addicted To Love (1986). Shania Twain se tient devant le même fond rouge et nuageux, entourée de musiciens à l'allure de mannequins. La chanteuse canadienne inverse cependant les rôles car dans son clip, Robert Palmer est entouré de femmes.

Ce titre de Shania Twain n'est que le septième extrait de Come On Over, l'album qui fera d'elle une star internationale. Il a été composé à partir d'un riff de guitare de Robert John “Mutt” Lange, le collaborateur musical et mari de la chanteuse canadienne.

Un hymne Girl Power

“La chanson a commencé avec le titre puis elle s’est écrite toute seule", explique-t-elle au magazine Billboard. "L’expression entière célèbre le fait d’être une femme aujourd’hui. Je pense qu'on est plutôt gâtées. Les féministes ne ressentent peut-être pas cela, mais moi si. C’est plutôt sympa d’être une femme", ajoute l'auteure des paroles de Man ! I Feel Like A Woman. Un titre "Girl Power", mais aussi "Gay Power", selon Shania Twain.

Le morceau a rencontré un énorme succès et fait partie aujourd'hui de ses chansons cultes. Shania Twain a d'ailleurs remporté le Grammy Awards de la "Meilleure performance vocale pour une artiste féminine country" avec Man ! I Feel Like A Woman.

"Le succès de ce titre était une grosse surprise", raconte l'artiste de 49 ans à Glamour en février dernier, "parce que c'est devenu une chanson iconique pour les hommes et les femmes".