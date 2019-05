publié le 25/05/2019 à 14:40

Les Spice Girls sont officiellement de retour. Véritable icône de la jeune génération dans les années 90, le "girls band" est remonté sur scène vendredi 24 mai. Si Victoria Beckham a décliné l'invitation, Emma Bunton, Geri Halliwell, Mel B et Mel C avaient donné rendez-vous à leurs fans à Croke Park, à Dublin en Irlande.



Devant quelque 58.000 personnes, le quatuor a donc repris ses plus grands tubes comme Wanabee, 2become1 ou encore Say you'll be there pour le plus grand plaisir des spectateurs.

Enfin presque... Bon nombre de fans présents lors de ce premier show se sont plaint de nombreux problèmes sonores. Dans une vidéo postée sur Instagram, Mel B, alias Scary Spice, a reconnu plusieurs problèmes vocaux et sonores espérant que la situation allait considérablement s'améliorer pour les prochains concerts.

Dublin, thank you SO much for a brilliant first night on the #SpiceWorld2019 tour ¿¿

¿ @Timmsy17 pic.twitter.com/yttWSc5hm2 — Spice Girls (@spicegirls) 25 mai 2019

Sorry @spicegirls but we cannot hear a thing sitting here in @CrokePark - sound is AWFUL!!!! pic.twitter.com/XD28tbidCX — Ms S Sherlock (@SherlockTeaches) 24 mai 2019

There’s something wrong when the crowd at @spicegirls concert are all sitting down because no one has a clue what song is on because the sound really is THAT bad. @mcd_productions @CrokePark @IrishTimes @LovinDublin #SpiceWorldTour #SpiceGirl pic.twitter.com/QkENc7BJ8Y — Sabrina Egerton (@sabrinasstyle_) 24 mai 2019

Un hommage à Victoria Beckham ?

Si Victoria Beckham a refusé de participer à cette nouvelle tournée, les Spice Girls pourraient malgré tout rendre hommage à la célèbre Posh. "Elles ont trouvé un hommage à faire en son honneur et elle va être mentionnée sur scène, que ce soit verbalement ou visuellement. Elles ont décidé que c’était la bonne chose à faire", a expliqué une source au journal The Sun.



Intitulée "Spice World", la tournée doit se poursuivre jusqu'au 22 juin prochain alors que le groupe doit notamment se produire à Cardiff, Manchester, Édimbourg, Londres et Bristol par exemple.