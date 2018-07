publié le 30/11/2016 à 11:00

"Gabrielle, tu brûles mon esprit... Ton amour étrangle ma vie". Troisième extrait de l'album Derrière l'amour sorti en 1976, Gabrielle est l'une des chansons incontournables des concerts de Johnny Hallyday. Elle fait partie de tous ses tours de chant depuis 40 ans. Signé Long Chris et composé par Tony Cole, ce tube représente toujours un moment clé du show avec son fameux "J'ai refusé, mourir d'amour enchaîné" - le public mimant les mains attachés.



Accompagné d'un formidable joueur d'harmonica, le rockeur français a électrisé le public du Palais 12 de Bruxelles, le 26 mars dernier. Une date très spéciale. Le concert s'est déroulé quatre jours à peine après les attentats qui ont frappé une station de métro et l'aéroport de la capitale européenne. Un peu plus tôt, Johnny Hallyday avait transporté le "public en or" de l'AccorHotels Arena, à Paris.

Le concert bruxellois, diffusé simultanément et en direct dans plusieurs salles de cinéma en France, a été vu par plus de 50.000 spectateurs. Cette formidable prestation de "Johnny" a été immortalisée sur l'album live Rester Vivant Tour, sorti le 21 octobre, ainsi que sur un nouveau DVD live disponible depuis le 25 novembre. Pour l'occasion, RTL présente en exclusivité un extrait vidéo du concert de Johnny Hallyday à Bruxelles, tous les jours, du 25 novembre au 2 décembre.