publié le 28/09/2017 à 15:24

Le Soldat Rose est de retour pour la troisième fois. C'est le chanteur Renan Luce qui incarnera cette fois le Soldat rose. Il prend la suite de Matthieu Chedid et Thomas Dutronc. Ce Soldat Rose 3 a été écrit par Pierre-Dominique Burgaud, la plume qui s'était chargée des précédents spectacles. En revanche, on change d’équipe pour la composition. Louis Chedid et Francis Cabrel cèdent leur place à la famille Souchon : Alain, le père, Pierre et Charles (qui prend le pseudo d'Ours).



Ce Soldat Rose 3 réunira dans son armée : Zazie, Jean-Louis Aubert, Sandrine Kiberlain, Edouard Baer, Calogero, Gaëtan Roussel... Ils interpréteront une douzaine de titres.

La billetterie sera ouverte dès le 6 octobre et il faudra patienter le 22 novembre 2017 avant d'aller applaudir la joyeuse troupe sur la scène de l'Olympia, à Paris. Pour patienter un peu, RTL vous offre cette session acoustique exclusive. Les hommes de la famille Souchon et Jean-Louis Aubert sont à l'œuvre pour cette chanson douce et incroyablement positive.



Voici la pochette du nouvel album du Soldat Rose ! Sortie le 24/11, Olympia le 22/11 @OLYMPIAHALL #Lesoldatrose #alafabriquedejouets pic.twitter.com/eL0YW6TW0U — Le Soldat Rose (@LeSoldatRoseOff) 27 septembre 2017