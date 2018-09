publié le 13/09/2018 à 13:13

C'est le quatrième extrait de l'album 13 d'Indochine qui est révélé par le groupe. Les Indofans connaissent déjà par cœur les paroles de cette chanson, baptisée A Song For A Dream (Une chanson pour un rêve, dans la langue de Molière).



Naturellement, Indochine et son meneur Nicola Sirkis s'amusent avec les symboles, une habitude pour le groupe. Ils ont choisi de révéler cet extrait ce 13 septembre à 13h13... Histoire de coller avec le chiffre magique de l'album déjà 3 fois disque de platine. Mais les auditeurs de RTL et d'À la bonne heure avec Stéphane Bern ont eu la chance d'avoir un peu d'avance et ont pu écouter cet extrait un peu avant les autres.

Toujours en lien avec ce nombre 13, Nicola Sirkis a annoncé qu'il remettrait en vente des places pour sa tournée qui annonce déjà complet. Afin de maintenir les billets à des prix accessibles et éviter l'escalade du marché noir des places de spectacles, Indochine remettra en vente des billets le 13 octobre 2018.