Eurovision 2023 : pourquoi l’Ukraine est-elle qualifiée d’office ?

Une 67e édition aux couleurs de l'Ukraine. Le samedi 13 mai prochain a lieu l'Eurovision, le mythique concours musical qui voit s'affronter 37 pays d'Europe et du monde. Remporté par le groupe ukrainien Kalush Orchestra l'année dernière, l'Eurovision ne se tient pourtant pas sur le territoire du pays gagnant. L'Union Européenne de Radio-Télévision (UER) a tranché : en pleine guerre avec la Russie, l'Ukraine ne dispose pas des conditions nécessaires à l'organisation d'un tel évènement.

Il se tient donc au Royaume-Uni, arrivé en deuxième position, au M&S Bank Arena de Liverpool. Un choix qui n'a rien d'anodin, puisque la ville est jumelée avec Odessa, dont le port constitue un enjeu stratégique primordial dans la guerre en Ukraine. Ainsi, l'Ukraine, selon la tradition, fait partie des "Big Five", la liste des pays qualifiés d'office en finale, aux côtés de la France, de l'Italie, de l'Allemagne, de l'Espagne et du pays hôte, le Royaume-Uni.

Cependant, la BBC et les organisateurs du concours se sont assurés de placer le pays vainqueur au cœur de cette nouvelle édition. Le logo créé pour cette occasion, composé de plusieurs cœurs, rappelle les couleurs du drapeau de l'Ukraine. L'Eurovision 2023 est ainsi placée sous le signe de l'amour et de la solidarité, à l'image de son slogan : "United by Music" (Unis par la Musique en français). Après le triomphe du groupe Kalush Ochestra en 2022, l'Ukraine sera représentée cette année par le duo ukraino-nigérian Tvorchi, qui interprètera son titre Heart of Steel.

