VIDÉO - "American Woman", Lenny Kravitz et ses beautés américaines

Originellement écrite par un vieux groupe américain, The Guess Who, American Woman retrouve une seconde jeunesse avec la version plus lente et groovy de Lenny Kravitz. Le clip est fidèle à cette relecture sexy de la chanson, rempli de "femmes américaines". Ici, elles sont au volant de motos, lunettes de soleil et cheveux au vent. Pourtant, le refrain de la chanson signifie "American woman, reste loin de moi".

Le rockeur l'a enregistrée pour le film Austin Powers : L'espion qui m'a tirée. C'est pour cela que Heather Graham, l'héroïne du film, figure dans le clip. Elle apparaît au volant d'une décapotable, sublime, avant de débarquer au concert de Lenny Kravitz et de se déhancher dans des positions assez suggestives, sur un bus. Lenny, lui, joue à la rock-star devant une foule déchaînée, sous un soleil de plomb. Il se produit devant un énorme drapeau américain. Avant le bouquet final : une gigantesque explosion, des guitares, des corps, le tout au ralenti, et Lenny Kravitz qui hurle "I gotta go".

Un clip qui se veut léger et surtout chaud, comme les chansons qu'a l'habitude d'écrire l'artiste. C'est peut-être pour cela qu'il a débarrassé la chanson de sa connotation politique en enlevant certaines paroles telles que : "je n'ai pas besoin de tes machines de guerre/je n'ai pas besoin de tes scènes de ghetto".