Alors qu'Anastasia Steele et Christian Grey se rapprochent, le passé du milliardiare ressurgit, avec son lot de dangers. Le film sortira en salles le 8 février.

par Morgane Giuliani publié le 03/01/2017 à 16:38

Ce deuxième volet des aventures romantico-érotiques de Christian Grey (Jamie Dornan) et Anastasia Steele (Dakota Johnson) ne sera pas de tout repos. La deuxième longue bande-annonce de Cinquante Nuances plus sombres révèle une ambiance très tendue, et cette fois, non pas au sein du couple, mais dans son environnement proche.



Souvenez-vous : à la fin de Cinquante Nuances de Grey, premier volet adapté de la saga littéraire à succès, le milliardaire et l'étudiante en littérature anglaise s'étaient quittés brouillés. Dans cette suite, Christian Grey fait tout pour reconquérir Anastasia Steele, refroidie par son monde de règles et son obsession pour le sadomasochisme. Alors que le couple renoue et roucoule de tout son soûl, avec plusieurs moments sexy, l'étau se resserre autour d'eux.

Le couple en danger

Plusieurs personnages nouveaux rêvent en effet de voir leur union voler en éclats. Anastasia Steele se fait harceler par son patron, qui évoque "la réputation" du jeune bellâtre. Elena Lincoln (jouée par Kim Basinger), la femme qui a "initié" Christian Grey au sadomasochisme, demande à l'étudiante : "Vous croyez être la première à vouloir le sauver ?"



La plus dangereuse reste Leila Williams (Bella Heathcote), ancienne amante de Grey visiblement instable. Déjà aperçue dans les précédents extraits, elle braque cette fois une arme sur Anastasia Steele, lui demandant : "Dis-moi ce que tu as que je n'ai pas". On voit ensuite le jeune homme débarquer dans la pièce, très inquiet. La suite le 8 février au cinéma.