Victoires de la musique 2023 : Angèle confie avoir cassé les trophées de ses victoires précédentes

C'est le cinquième prix d'Angèle aux Victoires de la musique. L'artiste belge a été sacrée album féminin le plus streamé de l'année (pour Nonante-Cinq) et comme meilleure artiste féminine à la 38ᵉ édition des Victoires de la musique. "C'est trop bien, ça fait trop plaisir ! Deux victoires, c’est cool !", a-t-elle confié devant la presse peu après sa victoire. Avant de confier aux journalistes : "J'ai cassé mes premières victoires car elles étaient en verre. Elles sont en métal désormais. Ça devrait aller".

À seulement 27 ans, Angèle a survolé la cérémonie avec son compatriote belge Stromae, sacré artiste masculin de l'année et album de l'année, et le rappeur français Orelsan, sacré chanson originale (pour La quête), concert et création audiovisuelle de l'année. Le

Ce succès ne semblait pourtant pas évident pour Angèle. Elle s'était confiée, avant les Victoire de la musique, sur ses doutes. Si elle avançait "tête baissée" en début de carrière, son "retour avec Nonante-Cinq a été vu comme celui d'une artiste confirmée". Elle avouait trouver ce statut aussi "flatteur" que "flippant". C'est "comme si je n'avais pas le droit à l'erreur, alors qu'en fait c'est seulement mon deuxième album, ma deuxième tournée", expliquait-elle.

