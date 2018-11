Vanessa Paradis célèbre l'amour dans son nouvel album "Les sources"

publié le 16/11/2018 à 11:33

Le froid, la pluie, l'automne, nous y sommes... Vanessa Paradis nous sauve en nous proposant une belle échappatoire : son album est solaire, délicieusement à contre-temps, d'un romantisme fou. Les sources est l'écrin délicat d'une femme amoureuse. Se couvrir de baisers tendres et savoir encore entendre Ce que le vent nous souffle... c'est ce qu'elle chante dans cette chanson.



Un titre épicurien sur la liberté et l'amour de la vie. Chacun de ses albums est réfléchi, elle prend le temps de les peaufiner avec soin et délicatesse. Il y a onze chansons sur ce nouvel album, Vanessa Paradis y a composé les mélodies de trois titres. "La musique nous permet de nous évader.(...) J'avais besoin de chaleur.(...) J'ai toujours aimé la musique Soul, le Jazz mais aussi les grandes chansons d'amour", a déclaré la chanteuse.

Son époux, Samuel Benchetrit a composé la chanson On oubliera mais a également écrit la moitié de l'album. Une écriture qui a visiblement séduit la chanteuse de 45 ans. Samuel Benchetrit a mis des mots sur ses musiques, et il a aussi mis ses mots sur ses propres musiques puisqu'il est auteur-compositeur de quatre chansons pour elle.

"Les sources", le nouvel album de Vanessa Paradis, sort ce vendredi 16 novembre 2018 Crédit : Wrasse Records

"Son écriture est merveilleuse, elle allie les plus belles idées que l'on peut avoir sur les plus belles choses de la vie. J’aime sa poésie, c'est sophistiqué mais en même temps simple. J'aime son angle de vue, ses mots sonnent magnifiquement en musique".



Un album qui célèbre l'amour

Vanessa Paradis célèbre l'amour, notamment dans le morceau Chéri, une des chansons de ce nouvel album. Elle y apparaît très sereine, rayonnante... On pourrait presque parler de quiétude.



"J'aime bien me présenter au public, en essayant d'être dans le meilleur. Je n'ai pas envie de partager mes doutes et mes soucis, je fais attention d'être plutôt positive [face au public, ndlr]". Pour chanter le bel amour il fallait bien un titre en italien et elle chante Mio Cuore (Mon cœur). "Il y a quelque chose de coquin lorsque l'on chante en italien", a-t-elle confié au micro de RTL.

Bientôt de retour sur scène ?

Pas de date pour l'instant mais une chose est sûre son retour sur scène sera pour le printemps prochain. "Je rêve de jouer avec un orchestre philharmonique même si ça m'est déjà arrivé mais en tout cas, je ne sais pas encore dans quel contexte d'arrangement mais ce sera des nouvelles et des anciennes chansons mais dans des théâtres, des petits endroits, comme l'Olympia à Paris".



À noter que Vanessa Paradis sera en live dans Le Grand Studio RTL, le samedi 1er décembre à 14h30.