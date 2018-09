publié le 14/09/2018 à 10:05

Vanessa Paradis fait son grand retour musical. La chanteuse et comédienne de 45 ans a dévoilé un premier extrait de son prochain album studio, baptisé Les sources, dont la sortie est prévue pour le 16 novembre 2018. On y retrouvera des chansons écrites par Adrien Gallo (BB Brunes), Fabio Viscogliosi et Samuel Benchetrit qui n'est autre que son mari depuis cet été. C'est d'ailleurs lui qui signe paroles et musique du morceau dévoilé ce vendredi 15 septembre. La chanson s'appelle Ces mots simples.



"C'est une chanson qui n'a pas de rythmique au sens propre. Elle est épurée mais elle est quand même supportée. C'est une chanson d'amour, c'est une véritable déclaration d'amour (...) J'avais des musiques auxquelles il manquait des textes que je n'arrivait pas à écrire, donc je lui ai demandé de l'aide (Samuel Benchetrit) et puis ça l'a inspiré", explique la chanteuse.

Vanessa Paradis partira en tournée dès le printemps prochain.