Tim Cole, l'un des membres de The Correspondents, est décédé à 35 ans

publié le 21/10/2020 à 12:54

Tim Cole, connu sous le nom de DJ Chucks dans le duo The Correspondents est décédé à 35 ans. C'est Mr Bruce, son partenaire DJ, qui a annoncé la nouvelle sur la page Facebook du groupe britannique. La cause de la mort de Tim Cole n'a pas été communiquée.

"Je suis dévasté de vous apprendre la mort brutale de Tim Cole (aka Chucks), membre du groupe, dimanche dernier. Nous sommes tous sous le choc. C'était un homme brillant et compliqué qui n'appréciait jamais toute l'étendue de son talent. Il est la raison pour laquelle je saute comme un fou depuis 13 ans. Et bizarrement, le groupe [The Correspondents] a tenu si longtemps parce qu'il a toujours choisi l'intégrité plutôt que la hype", explique dans son texte Mr Bruce.

Comme le rapporte le média NME, The Correspondents a été formé en 2007. Pendant leurs 13 ans de carrière, Mr Bruce et DJ Chucks ont dévoilé deux albums, plusieurs EPs et ont donné des concerts à Glastonbury, entre autres. Leur dernier titre, Who Knew, est sorti en 2019.