publié le 28/06/2017 à 10:12

Déception pour les fervents fans de The Voice, qui avaient déjà pris leurs tickets pour découvrir les candidats de l'émission en live et leurs musiciens. Mardi 27 juin, les organisateurs ont annoncé que la tournée du télé-crochet de TF1 a été annulée "faute de public suffisant" : "Compte tenu du contexte lié à la succession des attentats en France, nous nous voyons, faute de public suffisant, dans l'obligation d'ajourner la suite prévue pour la tournée The Voice", a expliqué 360° Production, chargé de la série de concerts. Cette annulation a pris effet dès le mardi 27 juin, pour le concert prévu au Galaxie d'Amnéville.



Cette tournée de 23 concerts prend donc fin alors qu'elle vient à peine de débuter. Lisandro Cuxi, Audrey Vincent Vinel et les autres talents étaient déjà montés sur scène à Rennes le 18 juin, débutant une série de concert qui devait prendre fin à Cannes au milieu du mois de juillet, d'où est originaire le gagnant de cette sixième édition Lisandro Cuxi. Faute de concert, la société de production s'est engagée à rembourser les billets déjà réservés.

L'an dernier déjà, et pour la première fois depuis le lancement de la compétition musicale en 2012, aucune tournée n'avait été organisée en raison de la tenue de l'Euro 2016. Les fans devront donc patienter avant de voir enfin sur scène leurs talents préférés.