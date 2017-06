publié le 15/06/2017 à 10:18

Le grand showman serait-il sur le point de partir de The Voice ? M. Pokora était la grande nouveauté de cette sixième saison, qui a vu le sacre de son protégé Lisandro. Mais selon les informations de Voici, le chanteur n'a pas convaincu la production, qui a décidé de ne pas renouveler son contrat pour la prochaine saison du télé-crochet musical.



Les raisons de son départ restent floues. Une source de l'émission s'est confiée au magazine d'actualité people sur cette décision : "Ils estiment que Matt Pokora n'a pas su prendre la place qu'il devait dans le show. Et même si Lisandro a raflé la mise, Matt n'a pas suffisamment brillé aux yeux des professionnels du petit écran."

La production a donc décidé de dire au revoir au juré. Mais toujours selon Voici, on entend d'autres sons de cloches du côté de l’interprète de Elle me contrôle : il assurerait avoir pris la décision de ne pas revenir à cause de son emploi du temps chargé.

M. Pokora remplacé par Christophe Maé ?

Ce départ précipité permettrait à une autre star de briller et de découvrir de nouveaux talents de la musique : "rien n'est encore signé mais à 99% Christophe Maé va s'asseoir dans le fauteuil afin de réchauffer l'ambiance et booster les audiences" selon une source du programme télévisé à Voici. Pour l'heure, rien n'a été confirmé par le chanteur de Belle demoiselle. Zazie, Florent Pagny et Mika devraient eux bien être de retour dans les fauteuils rouges de The Voice.