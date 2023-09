Super Bowl 2024 : l'artiste Usher assurera le show à la mi-temps

La NFL a annoncé, à travers une vidéo publiée dimanche 24 septembre, que le chanteur et parolier Usher assurera le spectacle emblématique de la mi-temps du prochain Super Bowl, qui aura lieu le 11 février prochain à Las Vegas.

"C'est l'honneur d'une vie que de pouvoir enfin chanter au Super Bowl. Je piaffe déjà d'impatience à l'idée de présenter au monde un spectacle comme il n'en a été jamais vu", a déclaré le mythique interprète de Yeah! dans un communiqué.

L'artiste âgé de 44 ans s'est fait connaître du grand public en 1997 avec son second album intitulé My Way et a connu un succès fulgurant au début des années 2000. En succédant à Rihanna, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd et d'autres stars planétaires, Usher rejoint la poignée d'artistes qui ont rythmé les Super Bowl, l'événement annuel le plus regardé de la télévision américaine.

