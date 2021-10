Stromae : pourquoi le chanteur belge a disparu pendant des années

Il est de retour après des années particulièrement difficiles. Stromae a dévoilé à la surprise générale son nouveau titre Santé ce 15 octobre 2021. On ne l'avait pas entendu depuis Défiler en 2018, une création de 9 minutes pour accompagner une collection de vêtements. Si des dates dans quelques festivals laissaient imaginer un retour prochain, les fans seront ravis de savoir que le Belge est de retour, certes, mais avec de la nouvelle musique sous le bras.

Stromae a traversé une période turbulente ces dernières années après un succès éclair qui l'a placé en quelques mois au sommet de la scène musicale francophone et mondiale. Le chanteur aux 3 millions d'albums vendus n'a jamais fait mystère du gros coup de mou qui a suivi cette ascension spectaculaire.

"Même si on vend du rêve, ça reste un métier, et comme dans n'importe quel métier, quand on travaille de trop, on arrive à un burn-out", avait-il concédé en 2018 dans un entretien accordé à France 2. Outre une "grosse fatigue physique", la mégastar avouait aussi avoir souffert de la prise d'un médicament, le Lariam (un anti-paludéen, ndlr). "Il me fallait le temps de me reconstruire car c'était pas super chouette", confiait-il. "J'avais fait 200 concerts en deux ans, ce qui était un nombre insensé. C'était une superbe expérience mais (...) c'est allé trop vite".

Depuis, Stromae s'est marié, est devenu papa et a fait de la musique dans l'ombre. Il a collaboré avec Bigflo et Oli, Coldplay ou Oreslan. Le chanteur n'oublie pas de se servir lui-même une petite dose de son talent maison avec Santé, un morceau où il ne tente pas de faire sa révolution. Le Belge continue de tracer un sillon très identifiable. Dans Santé, on y entend les rythmes de Cap-Vert qui se fracassent à une production contemporaine. Fidèle aussi à ses valeurs, Stromae célèbre dans Santé tous ceux qu'on ne célèbre pas assez. Aucune information n'a été dévoilée, pour l'heure, sur un éventuel troisième album...