publié le 22/09/2020 à 11:05

Elle s'appelle Ava Max, elle a 26 ans et fait danser la planète. Son tout premier disque s'appelle Heaven And Hell. Et n'a rien fait comme les autres. Son premier single - sorti en août 2018 - est devenu un méga-tube : Sweet But Psycho.

Amanda Koci - de son vrai nom - aurait pu surfer sur le succès. Elle a choisi une autre méthode. En deux ans, Ava Max a sorti six chansons. Cinq sont devenus singles d'or en France, soit plus de 15 millions de streams. Elle en cumule déjà 250 millions chez nous, plus de 4 milliards dans le monde avant même la sortie de son album. Sa pop manque peut-être de relief, mais elle est sucrée, pétillante et clairement addictive. Alors que toutes ses concurrentes semblent déprimées dans leurs dernières créations, Ava Max a choisi de revenir aux fondamentaux de cette musique : la légèreté.



"Je ne ressens pas vraiment de pression, je suis juste super excitée par l’avenir. De là à me dire popstar ? Le mot m’est assez étrange, je préfère artiste pop. Ce qui est important à mes yeux c’est d’inspirer les gens, offrir une part de rêve, leur donner le sentiment que rien ne peut les arrêter. C’est d’être là quand ils se sentent tristes ou énervés, d’être une forme d’issue de secours. La pop music, c’est ma seconde maison et la danse mon jardin. J’aime les vibrations de cette musique", explique la chanteuse.

> Ava Max - Torn [Official Lyric Video]

Ava Max assume totalement la puissance de sa voix. Ellle ne mesure qu'1m55 mais sa voix est XXL, à rebours de la pop actuelle, Ava Max ne se bride pas vocalement. Cette fille d'émigrés albanais se souvient pour RTL de ses premiers pas de chanteuse : "J’ai commencé à chanter vers l’âge de 8 ans. D’abord, pour imiter ma mère qui chantait de l’opéra partout dans la maison. Elle avait étudié le chant en Albanie. Et je n’ai jamais cessé, je chantais dans la cave, je faisais des sortes de karaokés, je reprenais n’importe quoi. Je m'entraînais dur pour façonner ma voix, car je n’aimais pas qu’elle soit rauque, mal réveillée, j’avais peut de l’abîmer et de ne plus pouvoir chanter. J’ai toujours un régime très strict pour ma voix. . Je travaille chaque jour (...) Je crois que ma puissance vocale vient de ma famille. Il en faut de la force pour quitter l’Albanie pour l’Amérique sans connaître la langue et sans argent ! J’ai ça en moi. Mes parents m’ont toujours soutenu, ils ont vendu leur maison pour qu’on puisse aller à Los Angeles pour m’aider. Aujourd’hui encore je ne réalise pas ce sacrifice !".



J’ai été harcelée à l’école. Je ne voulais plus aller en classe de peur d’affronter ça. Ava Max Partager la citation





Sa coiffure blonde platine et asymétrique pourrait faire passer Ava Max pour une star lisse. Pourtant, ses chansons regorgent de messages. Le tube So Am I évoque son enfance compliquée. "Mes souvenirs d’enfance sont confus. Heureux et malheureux, car j’ai été harcelée à l’école. Je ne voulais plus aller en classe de peur d’affronter ça. Ça a été très dur pour moi. La chanson So Am I est dédiée à toutes les victimes, ceux qui ont ressenti cela, qui ne se sentaient pas à leur place ou qui n’avaient pas confiance en eux. La chanson veut dire : 'Nous sommes tous uniques et nous avons tous un rôle sur cette planète'. Les cicatrices du harcèlement sont toujours là, je puise en elles une énergie, j’ai réussi à aller beaucoup mieux car j’avais un objectif : devenir chanteuse", confie-t-elle.



> Ava Max - So Am I [Official Music Video]