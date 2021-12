Robin Le Mesurier, guitariste et acolyte de Johnny, est mort à l'âge de 68 ans

Le guitariste anglais Robin Le Mesurier est mort mercredi 22 décembre à 68 ans seulement. L'artiste se battait contre un cancer. Né à Londres le 22 mars 1953 il a accompagné Rod Stewart de 1980 à 1986. Mais en France, c'est aux côté de Johnny Hallyday que le public l'a découvert. Robin Le Mesurier a été le musicien avec lequel Johnny a partagé le plus de scènes et joué le plus longtemps (de 1994 au décès de Johnny en décembre 2017).

Il avait accordé un entretien à RTL le 30 novembre dernier à Los Angeles. "On n’a jamais eu un seul désaccord", confiait-il. "En fait notre relation a duré bien plus longtemps que beaucoup de mariages… C’est un homme si spécial, je suis certain qu’il n’est pas loin, il m’a tellement touché, il était devenu comme un frère."

"Nous les musiciens, il nous intégrait sur scène. Ce n'était pas un groupe et un chanteur. C’était lui et nous, tous ensemble. Une seule entité jouant de la musique. Le mieux c’était de ne jamais le lâcher du regard. Car tu ne savais jamais où est-ce qu’il pouvait partir. Et c’était si excitant pour lui cette tournée américaine, il l’avait fantasmé", avait-il raconté.