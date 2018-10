publié le 30/10/2018 à 10:02

C'est "le" couple star du lyrique. Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak ont publié le 26 octobre 2018 un nouvel album, baptisé Puccini in Love. Leur rencontre s'est faite sur scène et aujourd'hui ils chantent très souvent ensemble sur scène. En témoigne leur dernière date, vendredi 26 octobre 2018, sur la scène de l'Opéra Bastille dans La Traviata pour une date unique.



"C'était évidemment plus facile de chanter ses chansons quand puisque l'on partage notre vie ensemble. (...) On aime sentir cette électricité en nous lorsque nous sommes ensemble sur scène. (...) Le public aime bien les couples", ont confié les deux amoureux au micro de RTL.

L'album fait bien évidemment référence au compositeur italien Giacomo Puccini, né en 1958 et mort en 1924. Sa musique se situe donc juste après le romantisme. On parle de vérisme concernant ses opéras, ce sont des œuvres proches de la réalité. Fini les règlements de comptes entre dieux et déesses, fini les travestissements entre maîtres et valets, avec Puccini on est dans le réel.

"Giacomo Puccini est le compositeur idéal pour parler d'amour. C'était un rêve depuis l'enfance pour Aleksandra de chanter Butterfly"."Cette musique, cette histoire m'a vraiment touchée lorsque j'étais petite", a raconté la soprano.

"Puccini in Love" est sorti le 26 octobre 2018 Crédit : Sony

"On a une vraie vie de famille"

"Ce qui est important pour nous c'est de garder ce noyau familial. Quand on part par exemple à New York, on ne vient par faire les touristes lorsque nous chantons à l'étranger.(...) On a une vraie vie de famille", ont déclaré les deux artistes qui sillonnent sans cesse le globe pour chanter.



Les deux chanteurs d'Opéra seront de nouveaux réunis sur scène le 6 novembre 2018 au théâtre des Champs-Élysées afin d'interpréter les airs de ce magnifique album. Mais aussi à l'opéra de Monte-Carlo en décembre pour Luisa Miller et à l'opéra Bastille. Début avril, Roberto Alagna et Aleksandra Kurzak se retrouveront à nouveau ensemble pour Otello. Préparez vos mouchoirs puisque ces deux là savent vous faire pleurer.