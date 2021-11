Renaud Capuçon nous fait découvrir "Un Violon à Paris"

Un moment de douceur dans un monde bien agité en ce dimanche 14 novembre. Armé de son violon, Renaud Capuçon présente au micro RTL Un Violon à Paris. Ce nouveau disque, composé de 22 titres avec notamment du Chopin, du Brahms, du Wagner ou encore du Rachmaninov, est né durant la pandémie de coronavirus, plus exactement pendant le confinement. "Une sorte de défi pour se donner du courage et essayer de partager avec le public", explique le musicien.

Pendant 56 jours, Renaud Capuçon et le pianiste Guillaume Bellom ont joué quotidiennement. "Je donne normalement 150 concerts par an, puis là plus rien du jour au lendemain. Finalement, j'avais cet espèce de but tous les matins de 9 heures à 11 heures, comme un petit concert", raconte le violoniste. Selon lui, ce sont ces instants qui lui ont permis de traverser le confinement. "Sans ça, je pense que j'aurais fait une dépression", assure-t-il. Les deux musiciens ont alors décidé de se retrouver en studio pour immortaliser ces instants.

"Le thème central de ce disque est vraiment autour de musiques qui font du bien", poursuit Renaud Capuçon. Au milieu de cette période qu'il juge "angoissante", "on s'est rendu compte qu'on avait autant besoin de culture, d'art et de musique que de pain et d'eau". Désormais, "chaque concert où il y a un public, masqué ou non, est un petit miracle", estime le musicien, selon qui "on se rend compte à quel point c'est extraordinaire certainement parce qu'on en a été privé".