Ce samedi 13 novembre 2021, Soprano était l'invité d'Eric Dussart et Jade dans On Refait La Télé ! Le rappeur sera le parrain de l'édition 2021 du Téléthon les 3 et 4 décembre prochains. Autres actualités : son nouvel album Chasseur d'étoiles et sa tournée des stades en 2022 !

Ce matin pendant l'émission, et en exclusivité pour On Refait La Télé, l'artiste de 42 ans a dévoilé son nouveau projet télé qui se tiendra au Stade Vélodrome à Marseille avec 15.000 choristes ! Il est aussi revenu sur son expérience de coach dans The Voice et son possible retour dans le télé-crochet de TF1.

L'interprète de Dingue a également révélé son astuce pour ne pas être reconnu dans le métro parisien et assister tranquillement à un match de foot incognito. Il a aussi raconté pourquoi ses fans pensent parfois croiser son sosie dans la rue.

Ce matin, Eric Dussart et jade ont lancé un défi à Soprano : peut-il passer toute l'émission sans consulter son portable ? Pas facile pour cet accro au téléphone ! Le rappeur en a d'ailleurs profité pour se confier sur son rapport aux réseaux sociaux.

Enfin, l'ancien membre du groupe Psy 4 de la rime a raconté comment il a réussi à rencontrer Chris Martin, le chanteur de Coldplay, en compagnie de Nolwenn Leroy dans les coulisses d'une émission de télé... Des propos à retrouver en intégralité et en vidéo ci-dessus !

