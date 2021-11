Nolwenn Leroy, conquérante et sexy, nous fait découvrir son album "La Cavale"

Nolwenn Leroy publie La Cavale, son huitième album dans lequel elle semble lâcher prise. L'an prochain, elle célèbrera ses vingt ans de carrière et son quarantième anniversaire. Un cap qu'elle embrasse au fil des onze chansons pop et lascives de cette Cavale. Elle y apparaît conquérante et sexy. Elle baisse la garde d'une certaine manière.

Nolwenn avait l'habitude de se cacher derrière une écriture poétique et une certaine pudeur. Dans La Cavale, elle se raconte enfin. Benjamin Biolay coréalise l'album avec son complice Pierre Jaconelli. Il lui offre également huit chansons. Et un passeport vers l'avenir. Dans La Cavale, elle regarde droit devant. Elle, la jeune mère, l'amoureuse, la chanteuse populaire, attachante et pétrie de doutes.

"Même abandonné, regarde demain / laisse tout s'envoler", chante-t-elle dans Loin, un morceau signé Adélaïde Chabannes du groupe Thérapie Taxi. Nolwenn semble s'éloigner petit à petit de l'idée de devoir contrôler les choses au maximum. "Je ne suis pas une control freak, je ne veux pas contrôler pour contrôler. Mais je pense que ce trait existe à cause de la fulgurance de mes débuts et d'avoir l'impression que certains aspects de mon parcours m'échappaient, confie-t-elle. J'avais besoin de reprendre sur de bonnes bases, d'écrire mes chansons, de prendre le temps avec le cœur et de la sincérité. Quand on est artiste on doit être partout. Pas juste dans les chansons mais aussi dans l'imagerie qui accompagne son projet, on peut être entouré mais il faut garder les rênes".

Nolwenn chante son fils, son couple...

Nolwenn s'est longuement confiée à Benjamin Biolay pour qu'il façonne cet album sur mesure. "Arrête de t'excuser d'être là", lui a-t-il souvent dit. "Je ne suis jamais en excès de confiance. Je doute. Quand je sors de cabine d'enregistrement, j'ai toujours l'impression que c'est pourri !, dit-elle. J'ai toujours l'impression que je peux faire mieux. C'est sans doute lié à mes années au conservatoire. C'est ce qui nous lie avec Benjamin Biolay, cette formation classique mais il a été très rassurant".

"Benjamin est un génie créatif. Je l'admirais depuis très longtemps, raconte la chanteuse. C'était un plaisir et une évidence. On voulait juste faire de la musique ensemble. Même pas faire un album au départ, on voulait voir si ça marchait." "Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous", écrit-elle dans le livret de l'album.

Dans ce disque elle plonge aussi dans ses abysses. Elle se dévoile et fend l'armure en évoquant les amours de sa vie. D'abord, une chanson intime où elle met en musique son amour inconditionnel pour son fils de quatre ans, Marin dans Mon beau corsaire. La première fois qu'elle a fait écouter cette chanson à son fils, il a fondu en larmes. "Il était ému. Pas par le texte, je ne pense pas qu'il en comprenne tout le sens, mais par la force émotive de cette chanson. Tout me ramène à la mer et à Marin aujourd'hui qui est au centre de mon univers", dit-elle.

Nolwenn n'évoque jamais son couple. Elle écorne ce principe et cette discrétion le temps d'une chanson. Elle chante "les baisers et les suçons" dans Tu me plais. "Tout n'est pas autobiographique prévient l'artiste. L'idée est que tout le monde puisse s'approprier ces chansons. Et puis dire les choses, y aller différemment et oser".