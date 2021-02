Ray Charles : découvrez la version brésilienne de "Hit The Road Jack"

publié le 18/02/2021 à 09:16

On va prendre l’air ce matin, on va se balader de Los Angeles à Rio, en passant par l’Allemagne. Tout démarre à Los Angeles, en 1960. Le chanteur Percy Mayfield et les Raelettes, enregistrent sur cette maquette a cappella, une chanson gospel que Mayfield vient d’écrire et de composer. C’est donc le tout premier enregistrement de Hit the road, Jack.



Ray Charles s’est emparé du morceau immédiatement et l’a rendu explosif dans un concentré de jazz, soul, pop et rock. Le disque est sorti il y a pile 60 ans et Hit the Road, Jack par Ray Charles est devenu un titre mythique. Et 40 ans plus tard, il y a donc 20 ans, 2 DJ's allemands d'Hanovre au nom de scène Mo’Horizons, ont décidé de faire voyager ce standard au Brésil. Ils ont demandé à la chanteuse Leila Pantel de traduire les paroles et d’interpréter l’adaptation. Les DJ's ont fait le reste, et le résultat est assez irrésistible, extrêmement efficace.

Une bonne dose de vitamines pour démarrer la journée, ça file le sourire. Pé Na Estrada, c’est la version brésilienne du classique Hit the Road Jack. On trouve ce morceau dans de nombreuses compilations latin-jazz et au départ dans le deuxième album du duo Mo’Horizons.