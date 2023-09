Quand Drake offre 50.000 dollars à un fan en plein concert à Las Vegas

Drake au Gucci and Friends Homecoming Concert, le 22 juillet 2019 à Atlanta

Drake est aussi connu pour ses dépenses extravagantes que sa générosité. Le célèbre rappeur en a fait une nouvelle fois la preuve en donnant la somme de 50.000 dollars (46.500 euros) à un de ses fans, au beau milieu d'un concert à Las Vegas. Une vidéo de la séquence a été filmée par des spectateurs et relayée sur Instagram par la page "The Shade Room". "Drake a donné à un fan chanceux 50.000 dollars, après qu'ils ont dépensé l'argent de leurs meubles en billets pour son spectacle", a écrit ce compte d'informations people, suivi par plus de 28 millions de personnes.

Sur la vidéo, on peut voir la réalisation du concert zoomer sur une pancarte avec la mention : "Drake, j'ai dépensé l'argent de mes meubles pour tes deux concerts". Le rappeur, qui a repéré la mention, a alors répondu à ce fan. "Tu sais quoi, mon pote. Pour l'argent de tes meubles, je vais te donner 50.000 balles ce soir parce que je t'aime", a déclaré l'artiste au succès planétaire.



Son annonce a été accueillie par des cris de joie dans la salle, avant que Drake ne reprenne la parole pour s'adresser à ses fans. "Vous ne savez jamais ce que les autres traversent. Je veux qu’on prenne un moment ici ce soir, que vous ouvriez votre cœur pendant une seconde. Et que vous vous tourniez vers quelqu’un, pour lui donner de l’amour", a déclaré le rappeur, qui a annoncé cet été la sortie prochaine d'un nouvel album, sans donner de date précise.



Drake, coutumier du fait

Le geste de Drake n'a pas été autant appréciée sur les réseaux sociaux, avec de nombreux commentaires acides. "Récompenser la stupidité encouragera la stupidité", commente ainsi un internaute, dont le message a été liké en masse sur Instagram. "J'en ai marre que des gens irresponsables se voient accorder quoi que ce soit, tout le temps", a embrayé un autre.