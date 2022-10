Quand des chansons de Cali se retrouvent sur l'album des Wampas

Les fans des Wampas n'ont pas dû reconnaître la voix, ni le style, de leur groupe préféré au moment de lancer le dernier vinyle du groupe culte. Si la pochette était bien celle du groupe punk-rock, la voix sortie des enceintes était celle du chanteur catalan Cali. Une erreur qui a été relevée sur les réseaux sociaux, et que rapporte France Bleu, qui explique que l'interversion a eu lieu au niveau du fabricant.

"C'est comme si quelqu'un avait échangé les bébés à la maternité", ironise Cali auprès de nos confrères. L'artiste est par ailleurs bien embêté car son album s'est ainsi retrouvé "dans la nature 15 jours avant sa sortie officielle". "Quand on sait tout le travail, les difficultés, l'énergie que nécessite la sortie d'un nouvel album : ce serait bien que chacun fasse son travail correctement", pointe-t-il amère.

Du côté des Wampas, le leader et chanteur Didier Wampas semble avoir pris cela avec le sourire. "Il m'a dit : 'Comme ça, tu auras plus de fans !'", rapporte Cali qui a échangé avec le rockeur. Du côté des fans, on préfère là aussi en rire. "Il va être collector, celui-là !",a-t-on pu lire.

