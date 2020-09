Cat Stevens transforme son "Wild World", 50 ans après sa sortie

publié le 22/09/2020 à 12:05

Wild Word, tube planétaire de 1970 signé Cat Stevens. Un des titres de son album Tea for the Tillerman qui l’a propulsé au rang de star internationale. L’album aura 50 ans en novembre 2020, et pour fêter ça, Cat Stevens l’a réenregistré entièrement. Durant l’été 2019, il a quitté Dubaï où il vit. Il s’est d’abord installé une semaine à Saint-Rémy-de-Provence, puis il a poursuivi les enregistrements en Suède… Il a rappelé le guitariste et le producteur de l’époque, et ils ont réenregistré les 11 morceaux du disque…



Cat Stevens emmène la chanson ailleurs ; entre tango et ragtime, c’est assez étonnant. L’enregistrement s’est fait à Stockholm chez Benny Andersson, un des membres du groupe Abba. C’est un des morceaux de l’album Tea for the Tillerman 2, qui est sorti il y a quelques jours…

Cat Stevens a aussi redessiné la pochette : le personnage qui boit son thé porte un casque d’astronaute comme s’il revenait d’un voyage spatio-temporel et il retrouve son monde un peu plus sombre : c'est la nuit, alors qu'il faisait jour sur la pochette d'origine. Il faut dire que Cat Stevens avait 22 ans quand il a écrit ces chansons, et il les réinterprète aujourd’hui à 72 ans. La personne à qui il s’adresse dans Wild World, celle qui lui a brisé le cœur, c’est sa petite amie de l’époque : l’actrice américaine Patti D’Arbanville, sa fameuse "Lady D’Arbanville", elle venait de le quitter et il a écrit Wild World…