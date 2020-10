Pour les 25 ans du groupe, les Spice Girls promettent une nouvelle tournée

publié le 15/10/2020 à 21:24

Le grand retour des Spice Girls ? Il ne semble pas si loin. Pour les 25 ans du groupe, Mel C, Mel B, Emma Bunton et Geri Horner sont prêtes à faire une nouvelle tournée.

Mel C s'enthousiasme encore de l'année que le groupe vient de passer dans l'émission Lorraine : "Nous avons eu l'année la plus incroyable l'année dernière, en jouant dans des stades et nous devons le refaire. Nous en parlons tout le temps", a confié la chanteuse.

Mais malheureusement, le contexte de pandémie mondiale va sûrement pousser le groupe légendaire à remettre le projet à plus tard. "De nombreux grands artistes ont décalé leurs tournées à l'année prochaine donc malheureusement cela retardera probablement le retour des Spice Girls sur scène", livre Mel C.

Cependant, le groupe ne compte pas s'arrêter là. 20 Minutes rapporte qu'un biopic sur le groupe pourrait bien voir le jour.