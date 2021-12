C'est la chanson la plus écoutée à Noël et de loin, All I Want for Christmas de Mariah Carey. Elle a dépassé cette année, en 2021, le milliard d'écoutes en streaming. Le titre, lui, rapporterait chaque année plus de 2,3 millions d'euros à la chanteuse, et ce, depuis 27 ans. Alors pour ceux qui en ont marre d'entendre Mariah en boucle, voici quelques suggestions pour votre playlist de Noël.

Côté américain, RTL vous propose trois titres. Le premier, Jingle Bell Rock, de Bobby Helms, sortie à la fin des années 1950. Autre incontournable, Let It Snow ! Let It Snow ! Let It Snow ! de Dean Martin.

Enfin, n'oubliez pas d'ajouter à votre liste de lecture la version interprétée par Andy Williams de la chanson It's the Most Wonderful Time of The Year.

Côté francophone, quelques titres sortent du lot. À commencer par le Noël interdit, de Johnny Hallyday. Vous pourrez également (re)découvrir, Noël sur les Milandes, interprété par Salvatore Adamo, à la fin des années 60. La chanson a été écrite lorsque Joséphine Baker venait d'être expulsée de son château situé dans le Périgord. Enfin, une dernière pépite signée Dick Rivers avec Ne boit pas trop pour Noël.