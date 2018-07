publié le 29/11/2016 à 15:54

Placebo se produit mardi 29 novembre à l'AccorHotels Arena de Paris. Un concert événement pour célébrer les 20 ans du groupe britannique. L'occasion pour eux de sortir également une double compilation. Intitulée A Place For Us To Dream. Deux disques, 36 chansons, 2h15 de musique... L'occasion de redécouvrir leur répertoire totalement atypique. Une pop-rock grandiloquente, provocatrice à tendance romantique. Sont compilés également quelques duos (notamment un avec David Bowie), des reprises, de nouvelles versions et un titre inédit, Jesus' Son.



La formation achève sa tournée anniversaire avec un concert hier, lundi 28 novembre à Nantes, et ce mardi 29 à Paris. Placebo c'est avant tout un duo entre Stefan Olsdal et Brian Molko. Ce dernier, le chanteur du groupe - né en Belgique - parle un excellent français. Nous l'avons rencontré il y a quelques semaines, l'occasion de lui demander comment il avait vécu ces deux décennies au sein de Placebo.

Brian Molko résume ces 20 ans de carrière, comme étant à la fois "un rêve et un cauchemar", explique-t-il, avant d'ajouter : "On a jamais vécu l'un sans l'autre. Mais on est encore là, on a survécu (...). Je sais pas si je suis surpris, je pense que c'est super cool !".