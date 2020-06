Pierre Perret présente ses nouvelles chansons sur le confinement et ses adieux

et Steven Bellery

Pierre Perret n'est pas encore prêt à abandonner la scène mais il a déjà anticipé ses adieux. Avec sa prochaine tournée baptisée Mes adieux provisoires, le chanteur de 85 ans entend bien réserver quelques surprises à son public toujours aussi fidèle. S'il ne se s'imagine pas chanter jusqu'à 100 ans comme l'espérait Charles Aznavour, raconte-t-il au micro de Laissez-vous tenter, il prend toujours autant de plaisir à écrire.

Il a d'ailleurs créé une chanson inédite, Les adieux provisoires, qu'il chantera lors de la première qu'il donnera à la salle Pleyel, et dont il a révélé le début des paroles sur RTL : "Je suis venu vous faire mes adieux provisoires car c'est une longue histoire que celle de vous et moi / Moi, je marchais sur l'eau, 20 ans, le cœur en fête, des oiseaux plein la tête, de l'encre et un stylo".

Une chanson inconnue que son public ne pourra pas reprendre à l'unisson aussi facilement que les autres tubes de Pierre Perret. "Ne le répétez pas, mais ça devient un boulot de fainéant, c'est eux [les spectateurs] en face qui font tout le boulot. Dès que j'ouvre la bouche ils connaissent toutes les paroles", confie en riant le chanteur des fameuses Jolies colonies de vacances.

Le confinement a aussi été une source d'inspiration pour Pierre Perret qui a créé Les confinis, hommage, naturellement, à nos vies de confinés : "Ils décrétèrent une jour que les vieux de la vieille, faut les achever à 70 balais / Disant le contraire de ce qu'ils disaient la veille quand cette 'grippette' les faisait bien marrer / D'un air savant, ils venaient faire des tirades remplies d'avis et de conseils ampoulés / Pendant que l'hosto croulait sous les malades, nos braves docteurs étaient à la télé"... sous sa plume, Pierre Perret n'hésite pas à égratigner le gouvernement, Sibeth Ndiaye, le conseil scientifique ou Didier Raoult... Les personnages de cette séquence Covid-19.

> Pierre Perret - Les confinis