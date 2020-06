"On fait rêver le monde entier avec Paris", confie Thomas Dutronc

publié le 16/06/2020 à 10:25

Frenchy, le nouvel album de Thomas Dutronc paraît vendredi 19 juin. Une collection de chansons françaises qui ont fait le tour du monde et que l'artiste réinvente totalement. "L'idée est née au départ parce qu'on avait envie de chanter dans d'autres pays francophones et cette idée de reprises, ça peut être une bonne idée comme une mauvaise, c'est mon manager qui l'a eue", démarre Thomas Dutronc.

"C'était l'idée de rendre hommage à toutes ces chansons. On dit beaucoup de choses négatives sur notre pays, mais on a quand même plein de choses géniales (...) On fait rêver le monde entier avec Paris, la France, la douceur de vivre, on a cette chance encore, et ces chansons font partie de notre patrimoine (...) on est un peuple de mélomanes", poursuit-il.



Près de deux ans après le délicieux Live is Love, album enregistré en public, Thomas Dutronc est de retour avec quatorze chansons françaises que l'on connaît sur tous les continents. Un projet parenthèse, enregistré avec des cadors comme Rocky Gresset à la guitare ou Denis Benarrosh à la batterie.

> Thomas Dutronc - La belle vie - The good life ft. Jeff Goldblum

Ce nouvel album est un bonbon, un formidable voyage dans le temps et sa discothèque également. L'artiste nous fait entrer dans son club de jazz où défile une kyrielle d'invités prestigieux. Il pose sa guitare pour mieux porter le costume d'interprète. Sa voix s'affirme au fil du disque, plus veloutée et plus affirmée aussi. On s'amuse à redécouvrir ces standards parfois chantés en anglais et en français.



Thomas Dutronc se confie ensuite sur sa mère Françoise Hardy : "Son état de santé n'est pas formidable (...) elle va bien (...) niveau cancer elle est vraiment en rémission, mais elle a plein de petits pépins au quotidien qui font que sa vie est pénible. Elle n'a pas un grand moral, mais on va essayer de trouver de solutions".