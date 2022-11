Peter Gabriel : un nouvel album et trois concerts en France en 2023

C'est déjà l'une des tournées les plus attendues de 2023. Peter Gabriel a dévoilé ce mardi 8 novembre les premières dates européennes de sa tournée mondiale i/o. L'ex-chanteur de Genesis donnera trois concerts en France : le 23 mai à l'Accor Arena de Paris, le 24 au Stade Pierre-Mauroy de Lille et le 15 juin à l'Arkea Arena de Bordeaux.

Le retour sur scène du chanteur britannique est un événement à bien des égards. Très discret ces dernières années, Peter Gabriel n'a pas donné de concert en France depuis une décennie !

C'était dans le cadre du Back To Front Tour, une tournée célébrant le mythique album So (1986), le plus grand succès de sa carrière. On y retrouve notamment le tube Sledgehammer (avec son clip en stop motion signé Stephen R. Johnson) ou encore le duo Don't Give Up avec Kate Bush.

Un show inédit avec ses complices de toujours

Lors de sa nouvelle tournée, Peter Gabriel proposera également un show inédit construit autour de son nouvel album studio i/o, un projet sans cesse repoussé. Sans date de sortie pour le moment, il s'agira de son premier disque de chansons originales depuis Up sorti en 2002.

"Cela fait longtemps et j'ai désormais un grand nombre de nouvelles chansons. Je suis enthousiaste à l'idée de les emmener faire un tour sur la route. J'ai hâte de vous retrouver", a déclaré Peter Gabriel dans le communiqué publié sur son site officiel.

La star sera accompagnée sur scène par ses complices de toujours : le légendaire bassiste Tony Levin, le guitariste David Rhodes et le batteur Manu Katché. Ces musiciens d'exception ont participé à ses tournées les plus marquantes, celles de So et Secret World.



Le retour de Peter Gabriel intervient donc quelques mois après la tournée d'adieu de Genesis, le groupe dont il a été le charismatique leader dans les années 70. Le chanteur était d'ailleurs présent dans le public de leur ultime concert le 26 mars dernier à l'O2 de Londres.

Les places des concerts seront mises en pré-vente le 10 novembre, puis les locations ouvriront le 11 novembre 2022.

