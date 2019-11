publié le 25/11/2019 à 11:30

Il revient aux quatre coins de la France. Paul McCartney vient de dévoiler quatre toutes nouvelles dates pour sa tournée triomphale "Freshen Up". L'ex-Beatles reviendra dans l'Hexagone avec les beaux jours.

Le musicien légendaire se produira au Stade Pierre Mauroy de Lille le samedi 23 mai 2020, à Paris La Défense Arena dans la capitale le mardi 26 mai 2020, au stade Matmut de Bordeaux le dimanche 31 mais 2020 et enfin au stade Groupama de Lyon le dimanche 7 juin 2020.

Une annonce qui intervient un an après son dernier concert en France. Paul McCartney a déjà donné 39 concerts à travers 12 pays différents depuis qu'il a lancé cette tournée mondiale "Freshen Up". Des concerts qui seront parfaits pour vivre (ou revivre) cette tempête de nostalgie qui avait fait vibrer le public français l'an dernier. Nous vous invitons à relire notre compte-rendu du concert donné à Paris La Défense Arena le 28 novembre 2018 pour en savoir plus sur ce show qui mêle avec agilité anciens tubes et nouvelles chansons.

Puisque nous parlons de nouvelles chansons, autre cadeau pour les fans, le chanteur a dévoilé deux nouveaux titres le 21 novembre : Home Tonight et In A Hurry.

> Home Tonight Date : 25/11/2019