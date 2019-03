publié le 12/03/2019 à 20:01

Quatre mois après la sortie de son album Ce soir on sort..., Patrick Bruel s'est lancé dans une nouvelle tournée marathon à travers la France depuis février 2019. L'artiste, qui fêtera bientôt ses 60 ans, a une longue carrière derrière lui, de la scène au plateau de cinéma.



En 1975, un événement va sceller son destin : un soir, il assiste à un concert de Michel Sardou à l'Olympia. Fasciné par le show-business et le spectacle, le jeune homme de 16 ans a fait son choix et se voit déjà en haut de l'affiche. Et sa première carrière ne fût pas la musique mais le cinéma. Il fait sa première apparition en 1979 dans Le Coup de sirocco d'Alexandre Arcady aux côtés de Roger Hanin.

Le micro prend ensuite le pas sur la caméra. En 1984, il connaît son premier succès avec sa chanson, Marre de cette nana-là. Patrick Bruel se retrouve devant la caméra mais cette fois-ci lors de son passage télévisé dans La Chance aux chansons présenté par Pascal Sevran.

1989 : la "Bruelmania"

L'année 1989 est marquée par la volonté de se dévoiler en tant qu'artiste avec la sortie de son second album, Alors regarde. Et sur le disque, une de ses chansons cultes, Cassé la voix. "Il y a forcément un mal-être quand on pousse un tel cri, et elle tombe au bon moment cette chanson", confie avec émotion Patrick Bruel devant les caméras de M6.



Un autre titre devient également fédérateur, Place des grands hommes, qui raconte une "histoire vraie" vécue par l'artiste. "Les prénoms, les lieux sont ceux de mon adolescence", détaille le chanteur. À partir de cet album, commence ce que la presse va nommer la "Bruelmania", un incroyable engouement populaire pour Patrick Bruel. Pour l'animateur Michel Drucker, "c'était aussi fort que les débuts d'Hallyday dans les années 60 ou de Claude François".

1994 : le Break

Lorsqu'il revient avec un nouvel album en 1994 intitulé sobrement Bruel, le public semble soudain moins réceptif. Au lieu de s'acharner, Patrick Bruel décide de s'envoler pour l'Amazonie afin de tourner Le Jaguar de Francis Veber avec Jean Reno et il fait une découverte inattendue.



"Un soir, dans un bar, il y avait ce groupe qui jouait, il y avait 30 personnes et à un moment donné ils ont joué et je leur ai proposé une aventure avec moi", raconte le chanteur. Ce morceau ensoleillé est le tube de l'été 1996, Tic tic tac de Chilli et Carrapicho.

> Banda Carrapicho Tic,Tic,Tac

2000 : le retour gagnant

Au début des années 2000, il signe un retour étonnant en se lançant dans la reprise de l'Entre-deux guerres comme Mon amant de Saint-Jean. Et alors que tout son entourage trouvait l'idée ridicule, l'album est le carton de l'année 2002 et se vend à 2 millions d'exemplaires.



Il renoue également avec son premier amour, avec la pièce de théâtre Le Prénom qui sera ensuite adaptée au cinéma. Un rôle qu'il obtient par hasard sur un manuscrit qui ne lui était pas destiné. "À la dixième page, j'ai appelé mon agent et je me suis dit que j'étais un génie", se souvient Patrick Bruel.



Plus de trente ans après ses débuts, fin 2018, il signe donc son dixième album, Ce soir on sort... Et cette tournée le mènera dans toute la France entière. Il sera notamment au Zénith de Saint-Étienne le 23 mars ou à La Défense Arena à Paris le 6 décembre, date qui sera probablement doublée.